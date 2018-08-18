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Украина и Казахстан подпишут Договор об экстрадиции

Украина и Казахстан подпишут Договор об экстрадиции

КИЕВ. 17 августа. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о поручении министру юстиции Украины Павлу Петренко подписать Договор с Казахстаном о правовой помощи по уголовным делам и экстрадиции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Президента.

"Уполномочить Министра юстиции Украины Петренко Павла Дмитриевича на подписание Договора между Украиной и Республикой Казахстан о правовой помощи по уголовным делам и на подписание Договора между Украиной и Республикой Казахстан об экстрадиции", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, Украина экстрадировала в Азербайджан злоумышленника, которого искал Интерпол.

Напомним, суд словацкого города Кошице решил изменить предварительный арест задержанного по подозрению в терроризме гражданина Венгрии и Украины Владимира Г. на арест, который предусматривает последующую экстрадиции. Мужчину задержали по запросу киевского Интерпола и подозревают в продаже оружия террористам, совершении умышленного вреда здоровью, угрозах убийства, незаконном удержании заложников, терроризме, нападении на должностных лиц и других преступлениях.

Источник: УНН
Теги: Украина, Казахстан, экстрадиция, договор
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