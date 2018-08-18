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Аграрии собрали ранние зерновые с 99% засеянных площадей

Аграрии собрали ранние зерновые с 99% засеянных площадей

КИЕВ. 17 августа. УНН. Ранние зерновые собраны с 99% засеянных площадей, передает УНН со ссылкой на Минагрополитики.

“По состоянию на 17 августа уборка ранних зерновых и зернобобовых культур проведена на площади 9,8 млн га, что составляет 99% от прогнозных к уборке площадей. Намолочено около 34 млн тонн зерна при урожайности 34,7 ц/га”, — говорится в сообщении.

В частности, собрано:

  • озимой пшеницы — 24,3 млн тонн;
  • яровой пшеницы — 624 тыс. тонн;
  • озимого ячменя — 3,1 млн тонн;
  • ярового ячменя — 4,4 млн тонн;
  • ржи — 381 тыс. тонн;
  • овса — 391 тыс. тонн;
  • гороха — 793 тыс. тонн.

Кроме того, намолочено 2,5 млн тонн озимого рапса и 82 тыс. тонн ярового рапса.

“Параллельно с уборкой урожая проводится посев озимого рапса, под урожай 2019 года. В настоящее время посеяно 342,9 тыс. га (39% к прогнозу)”, — добавили в Минагрополитики.

Напомним, за шесть месяцев 2018 года Украина экспортировала в ЕС овощей на 24 млн 293 тыс. долларов США.

Источник: УНН
Теги: урожай, зерно, Минагрополитики, аграрии
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