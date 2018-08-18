Депутат Рыбалка задекларировал дом, отсуженный у экс-жены и дочери

КИЕВ. 17 августа. УНН. Народный депутат Верховной Рады от фракции Радикальной партии Олега Ляшко Сергей Рыбалка задекларировал жилой дом и земельный участок в поселке Романков Обуховского района Киевской области. Об этом говорится в сообщении о существенных изменениях за текущий год в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передает УНН.

Стоимость дома площадью 767,7 кв. м составляет 29,4 млн гривен, а земельного участка площадью 7500 кв. м — 2,2 млн гривен.

Соответствующий дом принадлежал Рыбалке и его бывшей жене Анне Буткевич. Его строительство была начато тогда, когда пара еще проживала в браке.

При этом, согласно решению суда после развода с Рыбалкой этот дом Анна достраивала самостоятельно и на свои средства.

“...фактически совместно супругами было построено домовладения в пределах 88-92%, а остальные 12-8% было достроено ответчиком самостоятельно, что признается истцом”, — сказано в документе.

Однако несмотря на этот факт, Рыбалка все равно судился за имущество.

В итоге, согласно решению Апелляционного суда Киевской области, недвижимое имущество экс-супругов поделили следующим образом: 2/5 части спорного имущества досталось Рыбалке и 3/5 части имущества — его экс-супруге с малолетней дочерью.

После этого дело еще не раз пересматривалось судами. Часть имущества, присужденная Рыбалке, — не изменилась, и в августе этого года он оформил на себя право собственности.

Напомним, что алименты своей малолетней дочери Рыбалка уплатил лишь после того, как его заставили суд и исполнительная служба.

Также напомним, ряд СМИ цитируют недавнее заявление Рыбалки, в котором тот признался, что берет деньги на жизнь у тещи.

Уточним, что официально политик не женат. С Анастасией Байбородиной он проживает в гражданском браке.