Детенизация зарплат: за семь месяцев доначислено 167 млн ​​грн ЕСВ

КИЕВ. 17 августа. УНН. В результате проверок, проведенных налоговиками, в январе-июле текущего года доначислено к уплате 607 млн грн налога на доходы физических лиц, 167 млн грн ЕСВ и 26 млн грн военного сбора, передает УНН со ссылкой на ГФС.

“По результатам проверок субъектов хозяйствования, которые выплачивали наемным работникам заработную плату с нарушением законодательства, в январе-июле текущего года доначислено к уплате 607 млн ​​грн налога на доходы физических лиц, 167 млн ​​грн ЕСВ и 26 млн грн военного сбора”, — сказано в сообщении.

В территориальные органы Гоструда передана информация о нарушениях в отношении 670 работодателей.

Кроме того, для предотвращения минимизации зарплат с работодателями проведено разъяснительные работы об увеличении фонда оплаты труда. По результатам этого 29,2 тыс. работодателей повысили уровень выплат.

Также, как уточнили в ГФС, на заседаниях комиссий и рабочих групп при органах исполнительной власти, в которых принимают участие представители налоговиков, заслушаны 11,7 тыс. работодателей, которые начисляют зарплату в незначительных размерах или на уровне законодательно установленного минимума. В результате уровень оплаты труда повысили 10,4 тыс. предприятий.

Напомним, в I полугодии реальные зарплаты украинцев выросли на 12% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.