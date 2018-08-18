Из Украины пытались вывезти более тонны янтаря под видом пеллет

КИЕВ. 17 августа. УНН. В Запорожье работники УЗЭ предупредили незаконный экспорт 1,2 тысячи килограммов янтаря под видом пеллет. Об этом сообщил Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины, передает УНН.

“По состоянию на 15:00 пятницы, 17 августа, правоохранители закончили сортировку и взвешивание обнаруженных драгоценных камней. Общая масса янтаря, который пытались незаконно экспортировать, составляет 1,2 тысячи килограммов”, - говорится в сообщении.

Как выяснилось, во время таможенного оформления товара на территории таможенного поста “Запорожье-Центральный” Запорожской таможни ГФС декларант подал декларацию и отметил, что в автомобиле находится 21 тонна топливных гранул “пеллеты прессованные”.

14 августа по инициативе Управления защиты экономики был проведен полный подробный обзор груза совместно с работниками таможни, во время которого в мешках вместо гранул, заявленных в декларации, был обнаружен янтарь, большая часть которого имела качественные ювелирные характеристики.

По факту подачи должностными лицами общества заведомо ложных сведений в официальные документы следственным отделом ГУНП в Запорожской области было открыто уголовное производство по ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Ранее УНН сообщил, что сотрудники управления защиты экономики предупредили незаконный экспорт более 700 кг янтаря под видом пеллет.