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Один из крупнейших веб-порталов назвал Ялту российской

Один из крупнейших веб-порталов назвал Ялту российской

фотогалерея

КИЕВ. 17 августа. УНН. Большой веб-портал MSN, созданный компанией Microsoft, назвал оккупированный крымский город Ялта территорией России, передает УНН.

В своей подборке фотографий "лесные пожары вокруг света", портал разместил фото с изображением масштабного лесного пожара, который произошел на прошлой неделе в аннексированной Ялте.

"Вертолет российского Министерства по чрезвычайным ситуациям, который боролся с пожаром 12 августа возле села Васильевка, возле Ялты, в России", - говорится в тексте под фотографией.

Как сообщал УНН, в конце июня агентство Bloomberg разместило на своем сайте карту мира, на которой Украина была обозначена без полуострова Крым.

Источник: УНН
Теги: Крым, Ялта
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