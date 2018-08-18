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Информацию о злостных должниках по кредитам передали в НБУ

Информацию о злостных должниках по кредитам передали в НБУ

КИЕВ. 17 августа. УНН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц подал в Кредитный реестр НБУ информацию о кредитных операциях должников банков, сумма долгов которых равна или превышает 100 минимальных зарплат, то есть 372,3 тыс. гривен, передает УНН со ссылкой на сообщение ФГВФЛ.

“Фонд гарантирования вкладов физических лиц сообщает, о представлении в Кредитный реестр Нацбанка информации о кредитных операциях должников банков, находящихся под управлением Фонда, если сумма задолженности (по основной сумме и процентам) по таким кредитным операциям равна или превышает 100 размеров минимальных зарплат (или эквивалент этой суммы в иностранной валюте). Согласно установленному размеру минимальной зарплаты по состоянию на 1 августа эта сумма составляет 372 300 гривен”, — говорится в сообщении.

Напомним, Фонд гарантирования вкладов физлиц усовершенствовал подход к продаже ипотечных кредитов физлиц в пулах. В частности, все не проданные в ходе индивидуальных торгов на голландском аукционе ипотечные кредиты на следующие торги будут выставляться только в составе пула. При этом в состав такого “собранного лота” будут включаться минимум по 10 активов, совокупной стоимостью от 30 млн гривен.

Источник: УНН
Теги: НБУ, банки, кредит, долги, ФГВФЛ
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