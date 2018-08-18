Суд снял арест с ряда предприятий, принадлежащих фигурантке дела "вышек Бойко"

КИЕВ. 17 августа. УНН. Печерский районный суд Киева отменил арест корпоративных прав 7 компаний, недвижимости, а также земельных участков в уголовном производстве в отношении председателя наблюдательного совета "Вернум банка" Натальи Игнатченко, подозреваемой в завладении в составе преступной организации экс-президента Виктора Януковича 3,23 млрд грн "Черноморнефтегаза" при закупке двух буровых установок. Об этом говорится в решении суда, передает УНН.

Отменено арест корпоративных прав ООО "Люкс-Инфо", ОАО "Вернум банк", ЧП "Авто Актив", ООО "Фортерес", ООО "Интернациональная автомобильная компания", ООО "Сервис Рапид" и ООО "КБ Сенат".

Также был снят арест со здания автосалона на проспекте Победы, 134, сервисных автоцентров на Окружной дороге, 14 и участки под ними, а также - с участка на проспекте Юрия Гагарина, 17В в Киеве, жилого дома с земельным участком, встроенного нежилого помещения площадью 45,6 кв.м, нежилых помещений общей площадью 69,4 кв.м, квартиры площадью 16,9 кв.м, еще одной квартиры.

Был снят арест и с ряда мотоциклов, среди которых ИЖ "Юпитер", КМЗ "Днепр", а также 8 иномарок, где 4 Infiniti, 1 - Volkswagen Multivan, 2 - KIA Carnival.

Напомним, 31 января 2018 года ГПУ сообщила, что экс-вице-премьер-министру Сергею Арбузову, председателю наблюдательного совета ОАО "Вернум банк" Натальи Игнатченко и гражданину Фролову сообщено о подозрении по ч.1 ст. 255, ч.4 ст. 28 ч.5 ст. 191, ч.4 ст.28, ч.1 ст.366, ч.4 ст.28, ч.3 ст.209 УК по фактам соучастия в преступной организации под руководством бывшего президента Виктора Януковича и преступлениях, которые эта организация совершала.

Речь идет о соучастии в завладении денежными средствами ГАО "Черноморнефтегаз" в сумме 3,2 млрд грн при покупке двух самоподъемных буровых установок В312 и В319.