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За сутки позиции ВСУ в зоне ООС обстреляли 14 раз

За сутки позиции ВСУ в зоне ООС обстреляли 14 раз

КИЕВ. 17 августа. УНН. В течение текущих суток, с 7 до 18 часов российские оккупационные войска 14 раз нарушили режим прекращения огня. Тяжелое вооружение не применялось. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ООС.

Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Новозвановка, Красногоровка, Чермалык, Павлополь, Водяное, Лебединское и Широкино.

В результате боевых действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Напомним, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 30 раз открывали огонь по позициям наших войск, в том числе 5 раз из вооружения, которое запрещено минскими договоренностями. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, обстрел, ВСУ, ООС
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