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Лотерейные отчисления помогают американцам растамаживать автомобили по льготным ставкам

Лотерейные отчисления помогают американцам растамаживать автомобили по льготным ставкам

КИЕВ. 17 августа. УНН. Лотерейная компания американского штата Индиана перечислила в бюджет США 306 млн долл. Об этом сообщает Indianapolis News, передает УНН.

“Это рекордная сумма денег, которая была собрана c начала текущего года”, — говорится в сообщении.

Вырученные средства будут направлены в пенсионный фонд государственных учителей (30 млн долл.), а также фонд местной полиции и пожарных (30 млн долл. США).

“Остальная сумма будет перечислена в фонд „Build Indiana“, который помогает американцам растаможить автомобиль по заниженной налоговой ставке”, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в бюджете Украины существовал спецфонд, куда поступали деньги от государственных лотерей. Далее средства направлялись на социальные нужды: медицину, спорт, культуру. В 2014 году спецфонд был ликвидирован, однако отдельные лотерейные операторы продолжили финансировать социальные объекты по доброй воле.

Оператор государственных лотерей “М.С.Л.”, к примеру, построил, запустил и по сей день опекает ледовую арену “Льодограй” в Богуславе Киевской области. Инвестиции составили почти 3 млн долл. и были собраны благодаря игрокам в лотереи “М.С.Л.” (“Лото-Забава”, “Спортпрогноз”, “Мегалот” и прочие). Сегодня “Льодограй” — одна из главных площадок страны для занятий зимними видами спорта. Начиная с 2014 года, воспитанники Универсального учебно-тренировочного центра “Льодограй” заняли более 130 призовых мест на региональных, национальных и международных соревнованиях.

Источник: УНН
Теги: МСЛ
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