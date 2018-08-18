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В Украине запретили более сорока видов лекарств российского производства

В Украине запретили более сорока видов лекарств российского производства

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КИЕВ. 17 августа. УНН. В Украине запретили реализацию, хранение и применение 68 лекарственных препаратов, 43 из которых произведено в России. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контроля за наркотиками.

Основной причиной запрета является ввоз данных препаратов на территорию Украины с нарушением требований законодательства.

Все аптеки должны уничтожить данный препарат или вернуть его производителю.

Добавим, что в списке есть также препараты украинского, немецкого, польского, венгерского, болгарского, бельгийского, французского, румынского, датского, испанского, итальянского и австрийского производства.

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Также в Украине запретили лекарства против давления из-за возможных канцерогенов.

Как сообщал УНН, в Украине временно запретили леденцы "Стрепсилс с ментолом и эвкалиптом".

Антибактериальный препарат "Офлоксин" попал под временный запрет Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контроля за наркотиками.

В Украине временно запретили "Фенобарбитал" порошок серии РВД/1718058 индийского производства, из-за несоответствия показателя "Растворимость".

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, лекарства, производство, запрет
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