В Днепре злоумышленники на "свадебном" автомобиле украли полмиллиона гривен

КИЕВ. 17 августа. УНН. Двое мужчин на автомобиле с номерами "Свадьба" совершили разбойное нападение на сотрудников предприятия розничной торговли и завладели полумиллионом гривен. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции в Днепропетровской области, передает УНН.

"13 августа двое нападавших на автомобиле с номерными знаками "Свадьба" совершили разбойное нападение на сотрудников предприятия розничной торговли. Под угрозой пистолета они завладели выручкой сети магазинов", - говорится в сообщении.

Для установления преступников были ориентированы патрули и объявлен план "Перехват". В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что к совершению разбоя причастны двое иностранцев - лица грузинской национальности.

"Мужчин задержали и доставили в Соборное отделение полиции. Вещественные доказательства, подтверждающие причастность задержанных к преступлению, изъяты. Потерпевшие опознали в подозреваемых нападавших. Сейчас решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения на время досудебного расследования и продолжаются следственные действия. Разбойникам грозит уголовная ответственность по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой), которая предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества", - отметили в ГУНП.

Напомним, в Киеве нападавшие убили охранника и забрали ювелирные изделия. По предварительной информации представителей магазина, сумма ущерба составляет около 5-ти миллионов гривен. Впоследствии автомобиль, который использовали злоумышленники, нашли сожженным на территории гаражного кооператива в Соломенском районе.

Уголовные производства расследуются по двум статьям Уголовного кодекса Украины: п. 6 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) и ч. 4 ст. 187 (разбой).