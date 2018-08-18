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Чемпион мира и Европы Наварро завершил карьеру баскетболиста

Чемпион мира и Европы Наварро завершил карьеру баскетболиста

Хуан Карлос Наварро

КИЕВ. 17 августа. УНН. Легендарный баскетболист каталонской "Барселоны" Хуан Карлос Наварро в 38-летнем возрасте принял решение завершить профессиональные выступления, сообщает УНН со осиланням на сайт "сине-гранатовых".

Титулованный испанец продолжит работать в "Барселоне", но уже в структуре клуба.

Наварро течение 20-летней карьеры (начиная с 1997 года) провел 19 сезонов за "Барселону" с перерывом на один год для выступления в НБА ("Мемфис"). За это время он выиграл 35 крупных титулов, сделав его самым успешным игроком в истории баскетбольного каталонского клуба.

В активе звездного исполнителя восемь чемпионских титулов испанского первенства, пять Кубков, три Суперкубка Испании, два чемпионских титула Евролиги. Также он дважды выигрывал чемпионат Европы со сборной Испании (2009, 2011), чемпионат мира (2006) и стал двукратным серебряным призером и один раз бронзовым призером Олимпийских игр.

Добавим, что Наварро является рекордсменом по количеству матчей за национальную сборную Испании (240 игр) и лидером результативности в истории Евролиги.

Напомним, баскетболист сборной Украины Бобров стал игроком испанского клуба.

Источник: УНН
Теги: спорт, баскетбол
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