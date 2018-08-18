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Путин подарит главе австрийского МИД песню - СМИ

Путин подарит главе австрийского МИД песню - СМИ

КИЕВ. 17 августа. УНН. Президент России Владимир Путин приедет на свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль в сопровождении 10 членов казачьего ансамбля. Они должны выполнить для молодоженов свадебную песню, передает УНН со ссылкой на OÖNachrichten.

По данным агентства, это и будет подарок молодоженам от главы российского государства.

Напомним, президент РФ 18 августа планирует посетить свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль "по пути в Берлин".

Присутствие президента России на свадьбе Кнайсль вызвало большую критику как от партнеров на международной арене, так и внутри страны. В ответ на это представитель внешнеполитического ведомства страны заявил агентству APA в четверг, что визит кремлевского лидера не влияет на внешнюю политику Австрии.

Комментируя это, глава украинского МИД Павел Климкин назвал оправдание австрийского МИД "интересной новой формой, которая вызывает грустную улыбку".

Источник: УНН
Теги: МИД, Владимир Путин, музыка, Австрия, свадьба
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