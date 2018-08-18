Покушение на Гандзюк: задержали еще двух подозреваемых

КИЕВ. 17 августа. УНН. Правоохранители задержали лиц, подозреваемых в причастности к нападению на и.о. управляющей делами Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Украины, передает УНН.

"Сегодня, 17 августа, Национальной полицией Украины совместно со Службой безопасности Украины задержали двух человек, которые объективно подозреваются следствием в организации и соучастии в совершении покушения на убийство сотрудницы городского самоуправления К.Гандзюк. В частности, среди задержанных - гражданин Г., который ранее был объявлен в розыск Нацполицией как зафиксированное на видео камер наблюдения лицо, которое покупало орудие преступления (серную кислоту)", - говорится в сообщении.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. С ним проводятся следственные действия. В отношении другого участника - следователи так же устанавливают его роль в совершении преступления.

Напомним, нападение на активистку Екатерину Гандзюк произошло 31 июля в Херсоне: женщину облили неизвестным веществом. Ее госпитализировали в реанимационное отделение больницы. Гандзюк получила химические ожоги более 30% тела. Впоследствии ее привезли в Киевский ожоговый центр.

Кроме того, эксперты установили, что плотность кислоты, обнаруженной на одежде Гандзюк, вдвое больше вещества, используемого в автомобильных аккумуляторных батареях.

Суд в Херсоне уже взял под стражу одного из подозреваемых в преступлении.