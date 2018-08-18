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Украинцев предупредили о возможном влиянии погоды на самочувствие в выходные

Украинцев предупредили о возможном влиянии погоды на самочувствие в выходные

КИЕВ. 17 августа. УНН. Согласно графику эффективной температуры по показателю Миссенарда, в Украине в первой половине дней 19 августа ожидаются субкомфортные погодные условия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"Люди могут чувствовать умеренную тенплонагрузку. Растет возбудимость и раздражительность, отмечается снижение иммунитета, перепады эмоциональной активности, снижение внимания и работоспособности, повышенная сонливость", - добавили в пресс-службе.

Ранее в Укргидрометцентре рассказали, какая будет погода в августе.

Напомним, в Укргидрометцентре рассказали о погоде на выходные.

Как сообщал УНН, синоптики допустили новый рекорд жары в Европе.

Источник: УНН
Теги: погода, прогноз погоды, Украина, здоровье
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