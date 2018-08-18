Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 18 августа 2018 05:06
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Единое авиапространство с ЕС: МИД не согласовало документы
Единое авиапространство с ЕС: МИД не согласовало документы
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Вернуться к списку RSS Архив
8265
Версия для печати

В зоне отчуждения нашли девять редких видов летучих мышей

В зоне отчуждения нашли девять редких видов летучих мышей

КИЕВ. 17 августа. УНН. В рамках ежегодного исследования рукокрылых (летучих мышей) в зоне отчуждения завершилась полевая экспедиция специалистов ГНИУ "Чернобыльский центр проблем ядерной безопасности, радиоактивных отходов и радиоэкологии" и Центра реабилитации рукокрылых "Фельдман Экопарк", передает УНН со ссылкой на Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.

Ученые исследовали левобережную часть зоны отчуждения. Летучих мышей ловили специальными сетями, описывали их, кольцевали и отпускали. За время экспедиции ученым удалось поймать 420 особей.

Кроме того, с помощью записывающих устройств, работающих в ультразвуковом диапазоне, специалисты ежедневно записывали вокализацию, чтобы потом идентифицировать вид летучих мышей, дать относительную оценку их численности, описать суточные и сезонные изменения в их поведении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Из-за жары в Австралии погибли тысячи летучих мышей

"В этом году во время экспедиции нам удалось зафиксировать присутствие в зоне отчуждения 9 редких видов рукокрылых, включая руду и малую вечерниц, позднюю летучую мышь, лесного нетопыря и нетопыря-пигмея, двухцветного лилика, водяную ночницу, косого обычного и, особая гордость, широкоуха европейского, которого за 11 лет удалось зафиксировать второй раз. Все они занесены в Красную книгу Украины, а широкоух имеет еще и высокий охранный статус в Европе. Также в ходе исследования аудиорекордер неоднократно фиксировали появление гигантской вечерницы - крупнейшего и очень редкого вида в Европе", - рассказал заместитель директора ГНИУ "Чернобыльский центр" Сергей Гащак.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пожарную часть в США закрыли из-за нашествия летучих мышей

По его словам, все результаты экспедиции также будут предоставлены в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике для усиления охраны редких групп животных на территории зоны отчуждения.

Источник: УНН
Теги: Чернобыль, наука, животные
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.