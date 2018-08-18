В зоне отчуждения нашли девять редких видов летучих мышей

КИЕВ. 17 августа. УНН. В рамках ежегодного исследования рукокрылых (летучих мышей) в зоне отчуждения завершилась полевая экспедиция специалистов ГНИУ "Чернобыльский центр проблем ядерной безопасности, радиоактивных отходов и радиоэкологии" и Центра реабилитации рукокрылых "Фельдман Экопарк", передает УНН со ссылкой на Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.

Ученые исследовали левобережную часть зоны отчуждения. Летучих мышей ловили специальными сетями, описывали их, кольцевали и отпускали. За время экспедиции ученым удалось поймать 420 особей.



Кроме того, с помощью записывающих устройств, работающих в ультразвуковом диапазоне, специалисты ежедневно записывали вокализацию, чтобы потом идентифицировать вид летучих мышей, дать относительную оценку их численности, описать суточные и сезонные изменения в их поведении.



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"В этом году во время экспедиции нам удалось зафиксировать присутствие в зоне отчуждения 9 редких видов рукокрылых, включая руду и малую вечерниц, позднюю летучую мышь, лесного нетопыря и нетопыря-пигмея, двухцветного лилика, водяную ночницу, косого обычного и, особая гордость, широкоуха европейского, которого за 11 лет удалось зафиксировать второй раз. Все они занесены в Красную книгу Украины, а широкоух имеет еще и высокий охранный статус в Европе. Также в ходе исследования аудиорекордер неоднократно фиксировали появление гигантской вечерницы - крупнейшего и очень редкого вида в Европе", - рассказал заместитель директора ГНИУ "Чернобыльский центр" Сергей Гащак.



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По его словам, все результаты экспедиции также будут предоставлены в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике для усиления охраны редких групп животных на территории зоны отчуждения.