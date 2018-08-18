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У берегов Крыма "утопили" самолет Ан-24

КИЕВ. 17 августа. УНН. У берегов временно оккупированной Ялты, в районе села Оползневое для дайвинга затопили самолет Ан-24. Об этом сообщило издание "Крим.Реалии", передает УНН.

Сообщается, что идея организаторов мероприятия - поместить на морское дно два самолета и два бронетранспортера, в которые драйверы смогут заплывать и двигаться по дну внутри. На борту самолета будут установлены видеокамеры для подводной съемки.

Организаторы подводного парка заявили, что идея его создания "появилась за рубежом".

Раз в пять лет организаторы намерены проводить капитальный ремонт подводного парка. Планируется, что в дальнейшем компанию Ан-24 составят другие самолеты, а также российские БТР и танки.

Как сообщал УНН, большой веб-портал MSN, созданный компанией Microsoft, назвал оккупированный крымский город Ялта территорией России.

Источник: УНН
Теги: самолет, Крым, утопление
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