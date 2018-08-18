Нападение на полицейского во Львове: подозреваемый арестован

КИЕВ. 17 августа. УНН. По решению Галицкого райсуда Львова 20-летний львовянин, которого подозревают в нападении на полицейского, взят под стражу без права внесения залога сроком на 60 суток. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информацию ГУНП во Львовской области.

Нападающему суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога сроком на 60 суток.

Другого участника события привлечено к административной ответственности по ст.185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего) и ст.152 (нарушение государственных стандартов, норм и правил в сфере благоустройства населенных пунктов, правил благоустройства территорий населенных пунктов) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Максимальная санкция статьи - административный арест на срок до пятнадцати суток.

Продолжается досудебное расследование.

Как сообщалось ранее, сегодня, 17 августа, в ходе комплексной отработки города оперативники заметили двух человек, которые в центре города Львова наносили краской надпись на фасад здания. Когда правонарушители поняли, что полицейские застали их на месте происшествия, обратились в бегство. Во время задержания один из беглецов причинил 33-летнему оперуполномоченному ножевое проникающее ранение. Капитана полиции прооперировали, сейчас его состояние стабильно тяжелое.



20-летних жителей Львова был доставлен в отдел полиции. По факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, - до пяти лет лишения свободы.