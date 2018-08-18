Полиция Крыма в Киеве ликвидировала банду "экстрасенсов"

КИЕВ. 17 августа. УНН. Работники полиции АР Крым и города Севастополь установили, что более двух лет в столице была создана четырьмя злоумышленниками мошенническая схема завладения деньгами граждан. Под предлогом проведения "магических ритуалов" члены группы от имени победительницы одного из телевизионных проектов обманывали граждан, передает УНН со ссылкой на пресс-службу национальной полиции.

Так, создав видеоролик с изображением победительницы телевизионного проекта, преступники демонстрировали его на территории Крыма и стран ближнего зарубежья. По указанным в видео телефонам к мошенникам обращались доверчивые граждане с желанием решить свои проблемы со здоровьем и личной жизнью.



"Магические ритуалы" стоили от сорока до шестидесяти тысяч долларов США. Когда жертва, не испытывая никакого положительного влияния на свою жизнь, понимала, что ее обманули, и требовала вернуть деньги, аферисты угрожали ей "кармической" расправой. Одна из таких пострадавших обратилась за помощью в Главное управление Национальной полиции в АР Крым и г.Севастополе.



В Киеве по месту жительства подозреваемых и в арендуемом ими офисе были проведены санкционированные судом обыски. В результате процессуальных действий следователи обнаружили и изъяли сведения об около сотне пострадавших, данные о получении от них денег, а также инструкции по технике введения людей в заблуждение и их запугиванию.



Также во время обысков разоблачен еще одно преступное направление указанной группы по завладению деньгами граждан, проживающих на материковой части Украины. В частности, речь идет о противоправных действиях под видом реализации "биохимических примесей", так называемых "БАДов". Злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных частями 3 и 4 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.



За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере полутора миллиона гривен каждому.



Как сообщал УНН, в Днепре злоумышленники на "свадебном" автомобиле украли полмиллиона гривен.



