Свитолина пробилась в четвертьфинал соревнований в США

КИЕВ. 17 августа. УНН. В поединке 1/8 финала теннисных соревнований категории WTA Premier 5, пятая сеяная Элина Свитолина смогла получить положительный результат во встрече с американкой Амандой Анисимов, передает корреспондент УНН.

В первой партии теннисистки до последнего шли, не отдавая геймы на своих подачах. Однако при результате 4:5 Свитолина на чужой подаче сыграла на опыте и записала ее в свой актив - 6:4.



Второй сет прошел по аналогичной схеме - под окончания украинка совершила брейк и победила 6:4.



По подачами навылет теннисистки имели паритет - 3:3. У Свитолиной была одна двойная ошибка против ни одной у американки. Также наша землячка реализовала 2 из 3 брейкпойнтив, а Анисимова 0/1.



Добавим, следующей противницей украинци станет победительница пары Анна Контавейт с Эстонии или нидерландка Кики Бертенс.



Напомним, Свитолина обыграла россиянку на старте турнира в Цинциннати.