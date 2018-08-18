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Свитолина пробилась в четвертьфинал соревнований в США

Свитолина пробилась в четвертьфинал соревнований в США

Элина Свитолина

КИЕВ. 17 августа. УНН. В поединке 1/8 финала теннисных соревнований категории WTA Premier 5, пятая сеяная Элина Свитолина смогла получить положительный результат во встрече с американкой Амандой Анисимов, передает корреспондент УНН.

В первой партии теннисистки до последнего шли, не отдавая геймы на своих подачах. Однако при результате 4:5 Свитолина на чужой подаче сыграла на опыте и записала ее в свой актив - 6:4.

Второй сет прошел по аналогичной схеме - под окончания украинка совершила брейк и победила 6:4.

По подачами навылет теннисистки имели паритет - 3:3. У Свитолиной была одна двойная ошибка против ни одной у американки. Также наша землячка реализовала 2 из 3 брейкпойнтив, а Анисимова 0/1.

Добавим, следующей противницей украинци станет победительница пары Анна Контавейт с Эстонии или нидерландка Кики Бертенс.

Напомним, Свитолина обыграла россиянку на старте турнира в Цинциннати.

Источник: УНН
Теги: спорт, Украина, теннис
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