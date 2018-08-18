Украинскому политзаключенному Балуху ограничили возможность ознакомления с делом

КИЕВ. 17 августа. УНН. Украинскому политзаключенному в Крыму Владимиру Балуху ограничили возможность ознакомления с содержанием уголовного дела, по которому ранее ему был вынесен приговор. Об этом 17 августа сообщил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, передает УНН со ссылкой на Крим.Реалии.

Так, по информации Чийгоза, уже составлен акт, где Балух написал свое несогласие с такими действиями.



"У них есть желание быстро осудить (в апелляции - редакция КР) и выдворить Балуха за пределы Крыма", - сказал Чийгоз.



Напомним, украинского политзаключенного Владимира Балуха, который продолжает голодовку с 19 марта, продолжают держать в общей камере. Администрация СИЗО в Симферополе не учитывает его тяжелое состояние.



Ранее, мама украинского политзаключенного Владимира Балуха, Наталья Владимировна, побывала на свидании с сыном и рассказала о его состоянии.