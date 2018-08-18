В Италии закрыли еще один созданный инженером Моранди мост

КИЕВ. 17 августа. УНН. Клименте Мастелла, мэр итальянского города Беневенто, решил запретить движение транспорта на мосту Святого Николая, построенном в городе в 1955 году по проекту инженера Риккардо Моранди, который спроектировал злосчастный мост близ Генуи, в результате обрушения которого 14 августа погибли, по последним данным, 38 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на La Stampa.

По словам градоначальника, он знает, что это принесет гражданам неудобства, однако, как сказал Мастелла, “неудобства лучше, чем беды, подобные той, что произошла с обрушением моста Моранди в Генуе”. Как пишет издание, приказ мэра будет оставаться в силе, пока техническая комиссия не подтвердит безопасность моста.

Напомним, 14 августа в Генуе (область Лигурия) обрушился пролет моста Моранди. В результате ЧП погибли 38 человек, еще 16 пострадали. Прокурор города Франческо Коцца заявил, что под завалами моста могут находиться до 20 человек.

Глава правительства Италии Джузеппе Конте ввел в Лигурии режим чрезвычайной ситуации в год в этой обрушением моста. На ликвидацию последствий катастрофы выделили 5 млн евро.

Как ранее повидмоляв УНН, правительство Италии в четверг открыл расследование в отношении компании Autostrade per l’Italia, которая обслуживает городов Моранди у Генуи.