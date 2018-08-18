Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 18 августа 2018 15:03
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Единое авиапространство с ЕС: МИД не согласовало документы
Единое авиапространство с ЕС: МИД не согласовало документы
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Вернуться к списку RSS Архив
7620
Версия для печати

Одесситка Ястремская победила в первом теннисном матче турнира в США

Одесситка Ястремская победила в первом теннисном матче турнира в США

КИЕВ. 18 августа. УНН. Украинская теннисистка Даяна Ястремская успешно провела старт квалификации на турнире WTA Premier с призовым фондом 799 тыс. долл. “Connecticut Open”, на хардових кортах в Нью-Хейвене (США), сообщает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.

В баталии первого отборочного круга 18-летняя одесситка за 2 часа обыграла 95-ю ракетку мира американской Бернарду Пера — 6:3, 1:6, 6:4.

Таким образом, одесситка взяла у американки реванш за поражение в первом круге турнира WTA в Чарльстоне в апреле этого года.

Заметим, что следующей соперницей Ястремской станет польский теннисистка Магда Линнетт (11 сеяная).

Источник: УНН
Теги: спорт
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.