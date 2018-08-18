Более 60 тысяч человек пострадали в результате наводнения на юге Венесуэлы

КИЕВ. 18 августа. УНН. Десятки тысяч человек пострадали из-за разлива рек в штате Амасонас на юге Венесуэлы. Об этом заявил в пятницу депутат Национальной ассамблеи (однопалатный парламент) от этого региона Ромель Гусамана, сообщает УНН со ссылкой на El Nacional.

“У нас более 60 тыс. пострадавших, — сказал Гусамана. — Нужно, чтобы этой ситуацией занялись в полном объеме. Мы провели первую встречу с колумбийским посольством, чтобы попросить о помощи, и будем благодарны, если ее предоставят”. Депутат считает, что руководство региона не может справиться с кризисом и в штате нужно объявлять режим чрезвычайной ситуации.

В четверг управление гражданской обороны республики сообщил, что в пострадавшие от наводнений регионы были отправлены более 20 тыс. спасателей. Только в штате Амасонас развернуты 50 убежищ для жителей затопленных районов.

Напомним, сильное наводнение в штате Керала на юго-западе Индии унесла жизни по меньшей мере 324 человека.