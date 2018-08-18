Экс-руководители спецслужб США осудили Трампа за лишение экс-директора ЦРУ доступа к гостайне

КИЕВ. 18 августа. УНН. Шестьдесят бывших руководителей американских спецслужб вступились за экс-директора ЦРУ Джона Бреннана, назвав инсинуациями обвинения в его адрес в противоправных действиях во время пребывания в должности. Текст заявления опубликовала в пятницу телекомпания ABC, информирует УНН.

Подписи под документом поставили, кроме прочих, экс-директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер и семеро бывших глав ЦРУ: Роберт Гейтс, Уильям Уэбстер, Джордж Тенет, Портер Госс, Майкл Хайден, Леон Панетта и Дэвид Петреус.

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"Мы как бывшие разведчики высокого ранга были вынуждены отреагировать на фоне непродуманных и беспрецедентных замечаний и действий Белого дома касательно лишения Джона Бреннана доступа к секретной информации", - говорится в заявлении. Его авторы назвали Бреннана "невероятно талантливой, способной и патриотически настроенным человеком, который посвятил всю свою взрослую жизнь служению народу".

"Инсинуации и утверждения о противоправных действиях Бреннана на его посту безосновательны, - считают авторы заявления. - Мы едины во мнении о том, что действия президента в отношении Бреннана и угрозы принять аналогичные меры к другим бывшим официальным лицам не имеют никакого отношения к вопросу доступа к секретной информации, зато имеют самое непосредственное отношение к попытке задавить свободу слова".

Напомним, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что президент отозвал в Бреннана доступ к секретной информации. Она отметила, что Дональд Трамп пошел на этот шаг, чтобы предотвратить утечку такого рода данных. Кроме того, по ее словам, президент рассматривает возможность лишить допуска еще одного бывшего главу ЦРУ Майкла Хайдена, экс-руководителя ФБР Джеймса Коми, экс-помощника Обамы по национальной безопасности Сюзан Райс, бывшего главы Национальной разведки Джеймс Клэппер, бывшего заместителя директора ЦРУ Эндрю Маккейба и экс-генпрокурора Салли Йейтс.