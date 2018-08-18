Брат Месси получил более двух лет условного заключения

КИЕВ. 18 августа. УНН. Старший брат звездного футболиста каталонской “Барселоны” Лионеля Месси — Матиас, был признан виновным в незаконном хранении огнестрельного оружия, передает УНН со ссылкой на ресурс La Capital.

Суд города Росарио приговорил 35-летнего мужчину к 30 месяцам тюрьмы. Однако присяжные сразу же заменили реальный приговор и заключение под стражу, только общественными работами в рамках соглашения с прокурорами. Теперь каждый месяц Месси должен по 8 часов заниматься футболом с детьми одной из школ.

Кроме того, в установленный срок аргентинец, который уже не первый раз имеет проблемы с законом (в 2008-м был арестован за незаконное хранение оружия, в 2015-м был приговорен к испытательному сроку за незаконное хранение охотничьего ружья, в 2017-м попал в аварию в родном Росарио), не сможет покидать страну и получит психологическую помощь.