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Турнир WTA в Цинциннати: Цуренко вылетела от первой ракетки мира

Турнир WTA в Цинциннати: Цуренко вылетела от первой ракетки мира

КИЕВ. 18 августа. УНН. На хардовом покрытии в Цинциннати прошло противостояния с участием киевлянки Леси Цуренко и первого номера мирового генерации румынки Симоны Халеп, передает корреспондент УНН.

Ошибки на старте встречи позволили украинцы осуществить брейк и повести 2:0. Сразу же румынка ответила брейком, но и наша теннисистка отработала и вернула себе преимущество - 3:1. В пятом розыгрыше на подаче Халпу наша теннисистка не смогла реализовать четыре брейкпойнты, за что поплатилась и проиграла сразу пять геймов подряд - 4:6.

Серия из выигрышных геймов продолжилась и в следующем сете. Румынка действовала на кураже и не оставили второй ракетке нашей страны никаких шансов - 6:1.

Стоит отметить, что в полуфинале Халеп сыграет с победительницей пары Моник Киз (13 сеяная) и Арина Соболенко.

Источник: УНН
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