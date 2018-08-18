Глава Каталонии заявил о решимости воплотить идею создания республики

КИЕВ. 18 августа. УНН. Глава женералитета Каталонии Хоаким Торра заявил, что правительство провинции полон решимости воплотить в жизнь идею создания республики. Об этом он рассказал во время выступления в годовщину терактов в Барселоне и Камбрилсе, сообщает УНН со ссылкой на El Mundo.

Торра принял участие в митинге у каталонской тюрьмы, куда на время судебных разбирательств по делу, связанному с сепаратистским процессом, помещен бывший советник по внутренним делам при правительстве автономии Жоаким Форн. Акт был приурочен к первой годовщине теракта в Каталонии, который был совершен 17 августа прошлого года. В присутствии собравшихся Торра заверил, что сторонники независимости региона не остановятся до тех пор, пока каталонский народ не обретет свободу. “Мы не будем защищаться, мы будем идти в атаку на эту несправедливую государство (Королевство Испания — ред.)”, — отметил глава правительства автономии.

Торра также призвал “восстановить гражданские и политические права” в Каталонии.

В регионе в пятницу прошли различные мероприятия и митинги в память жертв теракта. Несмотря на многочисленные призывы не политизировать акты, различные движения все-таки решили организовать акции, имеющие под собой политическую подоплеку.

Напомним, 17 августа 2017 года на бульваре Рамбла в центре Барселоны водитель фургона сделал преднамеренный наезд на прохожих. Через несколько часов в населенном пункте Камбрильс в провинции Таррагона полиция Каталонии ликвидировала пять террористов. Они пытались совершить теракт, аналогичный тому, который был осуществлен в Барселоне.

Жертвами атак стали 16 человек, еще около 130 пострадали. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка “Исламское государство”. Атака на Рамбла стала крупнейшим по численности жертв террористическим актом в Испании от взрывов электропоездов в Мадриде в марте 2004 года.