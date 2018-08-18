Сенатор США представит поправку, запрещающую Трампу отзывать доступ к секретной информации

КИЕВ. 18 августа. УНН. Американский сенатор Марк Уорнер представит на следующей неделе на рассмотрение Конгресса США поправку, которая запрещает президенту Дональду Трампу отозвать доступ к секретной информации у экс-чиновников, в том числе в бывших директоров ЦРУ. Об этом демократ от штата Вирджиния написал в пятницу в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

“Я представлю поправку на следующей неделе, которая не позволит президенту наказывать и запугивать тех, кто его критикует, отзывая доступ к секретной информации”, — написал Уорнер.

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Напомним, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что президент отозвал у Бреннана доступ к секретной информации. Она отметила, что Дональд Трамп пошел на этот шаг, чтобы предотвратить утечку такого рода данных. Кроме того, по ее словам, президент рассматривает возможность лишить допуска еще одного бывшего главу ЦРУ Майкла Хайдена, экс-руководителя ФБР Джеймса Коми, экс-помощника Обамы по национальной безопасности Сюзан Райс, бывшего главы Национальной разведки Джеймс Клэппер, бывшего заместителя директора ЦРУ Эндрю Маккейба и экс-генпрокурора Салли Йейтс.