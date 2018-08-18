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Свитолина не сумела пробиться в полуфинал турнира в Цинциннати

Свитолина не сумела пробиться в полуфинал турнира в Цинциннати

КИЕВ. 18 августа. УНН. На турнире Премьер 5 в Цинциннати в четвертьфинальной баталии сошлись ведущие теннисистки мира - Элина Свтиолина из Украины (7 место в мире) и голландка Бертенс (17), сообщает корреспондент УНН.

Со второй попытки первая ракетка Украины сумела реализовать брейкпойнт и захватила лидерство в сете 4:1. После тренерских установок Бертенс сумела собраться и выровнять положение — 4:4. Кроме того, 17 ракетка мира дожала визави в концовке партии — 6:4.

В пятом гейме второй партии Бертенс вцепилась в подачу украинском и с 4-й попытки вышла вперед, а в дальнейшем развила успех. При счете 5:2 голландка не реализовало матчбол, однако сделала это со второй попытки — 6: 3.

Теперь Бертенс ожидает игра с 8-й сеяной Петрой Квитовой.

Примечательно, что для Свитолиной это стало второй за день, ведь раньше она преодолела сопротивление американки с вне топ-100 рейтинга WTA.

Источник: УНН
Теги: спорт, теннис
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