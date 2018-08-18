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В Турции пять человек погибли при стрельбе в офисе муфтия

В Турции пять человек погибли при стрельбе в офисе муфтия

КИЕВ. 18 августа. УНН. В турецком городе Терджан пять человек погибли и двое получили ранения в результате стрельбы в офисе муфтия, говорится в сообщении администрации провинции Стамбул, информирует УНН.

Инцидент произошел 17 августа около 15:00 по местному времени (14:00 по киевскому времени) в здании местной администрации. Во время собрания один из сотрудников муфтията открыл огонь по собравшимся из своего пистолета.

Среди погибших оказался заместитель муфтия. Сам стрелок попытался покончить жизнь самоубийством, но его увезли в больницу, где он впоследствии скончался. Двое раненых находятся в тяжелом состоянии.

Прокуратура Терджан начала проверку происшествия.

Напомним, сотрудница полиции получила ранения в плечо из-за стрельбы, которая произошла в Тернополе.

Источник: УНН
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