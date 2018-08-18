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ООС: боевики 40 раз нарушали режим прекращения огня

ООС: боевики 40 раз нарушали режим прекращения огня

КИЕВ. 18 августа. УНН. За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” 30 раз открывали огонь по позициям наших войск, в том числе 1 раз с вооружения, которое запрещено Минскими договоренностями. В результате боевых действий двое украинских защитников получили легкие ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.

За прошедшие сутки ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась полностью контролируемой.

Боевики 40 раз открывали огонь по позициям наших войск, в том числе 1 раз с вооружения, которое запрещено минского договоренностями.

“Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Отмечено также применение миномета калибром 82 мм. Обстрелы осуществлялись по защитниках Крымского, Новозвановка, Новолуганское, Луганского, Марьинки, Красногоровка, Невельского, Новомихайловка, Чермалык, Гнутово, Лебединского, Павлополь, Водяного и Широкино. Наряду с этим, противник обстрелял из минометов калибром 82 мм защитников Чермалыка”, — говорится в сообщении пресс-центра ООС.

В результате боевых действий двое украинских защитников получили легкие ранения.

По данным разведки двое боевиков уничтожены, один получил ранения.

Источник: УНН
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