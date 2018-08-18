Independent: У следствия нет доказательств, что наезд на людей в парламент в Лондоне был терактом

КИЕВ. 18 августа. УНН. Следователи сомневаются в том, что наезд на пешеходов у здания парламента в Лондоне является терактом. Об этом сообщает Independent со ссылкой на источники, передает УНН.

Газета отмечает, что мотив водителя Салиха Хатер прежнему остается неясным, однако он скорее всего связан с личными обстоятельствами, а не стал результатом преднамеренной попытки нанести вред людям. При этом мотивы, которыми руководствовался находившийся за рулем автомобиля британец суданского происхождения Салих Хатер, пока остаются невыясненными.

Полиция получила право содержать Хатер под стражей без предъявления ему обвинений до 20 августа, и на то время еще могут всплыть новые факты, представляющие интерес для следствия. Однако источник в британском правительстве сообщил газете, что детективы не располагают доказательств принадлежности Хатер к исламскому экстремизму. При этом во время инцидента пострадали люди, так что водителю могут предъявить обвинения в покушении на убийство.

Independent отмечает, что дом Хатер в Бирмингеме располагается недалеко от места, где жил Халид Масуд, который сбил несколько человек в Вестминстерском мосту в Лондоне в 2017 году. Ответственность за тот теракт взяло на себя "Исламское государство".

Однако чиновники говорят, что даже если наезд Хатер на пешеходов был актом подражания, то он не обязательно был терактом. По словам одного из собеседников газеты, Хатер направлялся в посольство Судана, чтобы получить визу, так как он хотел навестить семью.

Ранее британская пресса писала, что Хатер был психологически сломлен событиями, произошедшими в его жизни в течение последних нескольких месяцев. Его отец и брат погибли в двух не связанным друг с другом автокатастрофах, а он сам был исключен из Университета Ковентри, где учился на курсах подготовки бухгалтеров.

Напомним, по свидетельствам очевидцев, утром во вторник Хатер полтора часа ездил по округу Вестминстер за рулем автомобиля Ford Fiesta до того, как совершил наезд на велосипедистов и пешеходов в здании парламента. После этого машина продолжила движение и врезалась в ограждение возле помещений Палаты лордов. В результате инцидента пострадали три человека.