Пекин выразил протест Вашингтону за публикацию доклада Пентагона об армии Китая

КИЕВ. 18 августа. УНН. Китай выражает решительный протест в связи с публикацией Минобороны США докладе о вооруженных силах КНР в котором отмечается, что в течение последних трех лет Народно-освободительная армия Китая значительно расширила зону проведения своих морских операций и путем учений отрабатывает возможность нанесения ударов по целям США и их союзников. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

“В докладе США по военному строительству КНР делаются безответственные высказывания, касающиеся защиты Китаем территориальной целостности и суверенитета. Китай выражает решительный протест”, — подчеркнул официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

Как отметил представитель внешнеполитического ведомства, “Китай твердо придерживается мирного пути развития, строго руководствуется мирным курсом национальной оборонной политики, является поборником мира во всем мире и мирного развития, а также защитником международного порядка”.

Дипломат отметил, что “основной целью поступательного развития китайской армии является защита национальной независимости, суверенитета и территориальной целостности. Это законные права суверенного государства, и в этом нет ничего заслуживающего осуждения”.

“Мы настаиваем на том, чтобы США отказались от мышления времен холодной войны и устаревшей идеи „игры с нулевой суммой“, объективно и рационально подходили к стратегическим намерений Китая и вопросам развития армии КНР, прекратили продолжающуюся год за годом публикации безответственных докладов и сделали реальные действия для защиты отношений двух стран и межармейских связей”, — резюмировал официальный представитель МИД КНР.

Ранее Минобороны КНР также прокомментировал публикацию, заявив, что доклад Пентагона о подготовке Китая к нанесению военных ударов по США и их союзникам грубо искажает истинные стратегические цели Пекина.

“Опубликованная министерством обороны США доклад о вооруженные силы Китая искажает стратегические замыслы КНР и сгущает краски по „китайской военной угрозе“. В документе представлены безосновательные рассуждения о состоянии дел в Тайваньском проливе. Китайская армия в связи с этим выражает решительное отрицание и направляет американской стороне строгий протест”, — говорится в заявлении ведомства.