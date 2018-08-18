Канада поддержала санкции США против Мьянмы

КИЕВ. 18 августа. УНН. Канадский министр иностранных дел Христя Фриланд заявила, что Канада поддерживает санкции, введенные США в отношении Мьянмы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайте ведомства.

По ее словам, Канада решительно поддерживает санкции США против Мьянмы, которые были введены в связи с нарушением прав человека в стране.

Она также подчеркнула, что Канада намерена продолжить тесное сотрудничество с США.

Фриланд добавила, что Оттава готова сотрудничать с Вашингтоном для усиления эффективности целевых санкций в отношении Мьянмы.

Напомним, Евросоюз ввел санкции в отношении семи официальных лиц Мьянмы в связи с нарушениями прав человека, коснулись представителей народности рохинджа.