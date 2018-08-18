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На масштабные учения НАТО Бундесвер отправит 8 тысяч солдат

На масштабные учения НАТО Бундесвер отправит 8 тысяч солдат

КИЕВ. 18 августа. УНН. Бундесвер отправит восемь тысяч солдат, около 100 танков и всего более двух тысяч транспортных средств на, вероятно, самые масштабные учения НАТО со времен окончания “холодной войны”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

В маневрах Североатлантического альянса Trident Juncture примут участие в 40 тыс. солдат из около 30 стран. Количество военных Бундесвера, привлеченных к учениям, — одна из крупнейших среди стран-участниц. В подобных учениях в 2015 году армия ФРГ была представлена ​​лишь тремя тысячами солдат. Маневры должны состояться с 25 октября по 7 ноября в Норвегии.

Таким образом, количество солдат Бундесвера, привлеченных в этом году к международным учениям, возрастет до рекордного показателя — 12 тысяч. Это — втрое больше, чем в прошлом году. Участие в международных учениях будет стоить, по данным оборонного ведомства страны, около 90 млн евро.

Напомним, военные учения НАТО Trident Juncture пройдут в Норвегии — стране, граничащей с Россией — с 25 октября по 7 ноября и станут, вероятно, самыми маневрами после завершения холодной войны.

Источник: УНН
Теги: НАТО, Германия
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