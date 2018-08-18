В Украине стало меньше безработных

КИЕВ. 18 августа. УНН. На конец июня 2018 года в Украине было зарегистрировано 303,9 тысячи безработных. Это на 8% меньше, чем по состоянию на июнь 2017 года. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, передает УНН.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В правительстве сказали, дают ли субсидию безработным

В то же время, по сравнению с 2016 годом, количество безработных в Украине уменьшилось на 27,9%.

По состоянию на конец июня 2016 года в Украине было зарегистрировано 388,9 тыс. безработных.

Как сообщал УНН, Кипр и Польша стали самыми популярными странами среди украинских трудовых мигрантов.