Почти 75% китайцев готовы пересесть на электромобили

КИЕВ. 18 августа. УНН. Около 73,5% китайцев готовы приобрести электрокар. Об этом свидетельствуют результаты опроса, в котором взяли участие 2,6 тыс. респондентов, передает УНН со ссылкой на Xinhua.

В частности, 58,8% опрошенных пояснили свой выбор тем, что такой автомобиль имеет более низкие энергетические затраты, 37,7% - что имеет отличные энергетические характеристики. Еще 25,5% респондентов заявили, что на электромобиль "легче получить номерные знаки".

Тем не менее, как и ранее китайцев беспокоит отсутствие необходимого количества зарядных устройств на дорогах (64,3%), еще 52,5% опрошенных переживают по поводу выносливости батареи автомобиля.

"Около 66,6% полагают, что в скором будущем беспокоящие жителей страны вопросы будут решены", - говорится в результатах исследования.

Напомним, в 2017 году украинцы приобрели 2 тыс. 697 легковых электромобилей, что в 2,3 раза больше, чем в предыдущем году.