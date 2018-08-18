Сегодня боевики на Донбассе уже шесть раз обстреляли позиции ОС

КИЕВ. 18 августа. УНН. С начала суток боевики шесть раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк, передает корреспондент УНН.

"С полуночи украинскими военными зафиксировано 6 прицельных вражеских обстрелов. Российско-оккупационные войска применяли гранатометы различных типов и крупнокалиберные пулеметы в районе Крымского, Широкино, Лебединского и дважды по защитникам Павлополя", - рассказал Гуцуляк.

Также, по его словам, сегодня с 6:30 в течение 20 минут враг выпустил около 20 мин калибра 82 мм по украинским защитникам Авдеевки.

"С начала текущих суток потерь среди наших украинских военнослужащих в результате боевых действий нет", - подчеркнул Гуцуляк.

Вместе с тем, вчера в результате боевых действий двое украинских защитников получили ранения.

"Сейчас они находятся в военных мобильных госпиталях, состояние здоровья наших защитников удовлетворительное", - рассказал представитель Минобороны.

Напомним, 17 августа боевики 40 раз нарушали режим прекращения огня.