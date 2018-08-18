Консул РФ посетил экипаж судна Mekhanik Pogodin

КИЕВ. 18 августа. УНН. Генеральный консул РФ в Украине посетил российское судно "Механик Погодин" (Mekhanik Pogodin), которое находится в херсонском порту. На борту есть медикаменты и продукты. Об этом сообщает ТАСС, передает УНН.

"Жалобы на бездействие уполномоченных органов направлены компанией во все инстанции: пограничные и таможенные службы, в администрацию (капитану) порта, а также генеральному консулу РФ в Украине, который после обращения судовладельца сегодня вечером (в пятницу) посетил агента судовладельца и капитана судна. Команда чувствует себя хорошо. И продукты, и медикаменты присутствуют на судне в полном объеме", - сообщили в компании "В. Ф. Танкер", выступающей оператором судна.

По данным оператора судна, экипаж "Механика Погодина" не пустил на борт портовую инспекцию, которая хотела проверить жалобу о неудовлетворительном состоянии судна.

Напомним, постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин сообщил, что 10 августа 2018 года в Херсонский морской торговый порт зашло судно Mekhanik Pogodin, которое принадлежит российской компании, находящейся в списке санкций СНБО.

Впоследствии УНН удалось узнать, что команду российского судна Mekhanik Pogodin никто не задерживал.

У Омбудсмена Украины сообщили, что от команды судна Mekhanik Pogodin жалоб не поступало.