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Тотальная чистка: Лукашенко сменил премьера Беларуси

Тотальная чистка: Лукашенко сменил премьера Беларуси

Александр Лукашенко

КИЕВ. 18 августа. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко сменил руководство белорусского правительства. Новым премьер-министром Беларуси стал Сергей Румас. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу главы белорусского государства.

"Президент Беларуси Александр Лукашенко сменил руководство правительства. Премьер-министром Беларуси назначен Сергей Румас, который до настоящего времени возглавлял Банк развития", - сообщили в АП Беларуси.

Первым заместителем премьер-министра страны назначен Александр Турчин, до настоящего времени руководитель аппарата совета министров.

Назначены и три новых заместителей премьер-министра Беларуси. В частности, заместителем премьер-министра назначен Игорь Петришенко, который до этого был послом Беларуси в России.

Также Лукашенко сменил четырех министров - архитектуры и строительства, промышленности, связи и информатизации, экономики.

Председателем белорусского государственного военно-промышленного комитета назначен Роман Головченко.

Ранее Лукашенко пригрозил "тотальной чисткой" в правительстве Беларуси.

Источник: УНН
Теги: правительство, Беларусь, Лукашенко
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