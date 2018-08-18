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Умер бывший Генсек ООН Кофи Аннан

Умер бывший Генсек ООН Кофи Аннан

Кофи Аннан

КИЕВ. 18 августа. УНН. Бывший Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Кофи Аннан умер на 81-м году жизни. Соответствующее заявление опубликовано на странице Аннана в Twitter, передает УНН.

"С огромным сожалением семья Аннан и Фонд Кофи Аннана объявляют, что Кофи Аннан, бывший генеральный секретарь Организации Объединенных Наций и лауреат Нобелевской премии мира, отошел с миром в субботу, 18 августа, после непродолжительной болезни", - говорится в сообщении .

Напомним, Кофи Аннан после того, как ушел с поста Генсека ООН, был спецпосланником ООН и Лиги арабских государств для прекращения конфликта в Сирии.

Добавим, Кофи Аннан - дипломат из Ганы, был седьмым Генеральным секретарем ООН с 1 января 1997-го до 31 декабря 2006 года, работал в должности два пятилетних срока. 1 января 2007 года его преемником стал Пан Ги Мун. Аннан и ООН получили Нобелевскую премию мира в 2001 году за основание Всемирного Фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией для поддержки развивающихся стран.

Источник: УНН
Теги: ООН
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