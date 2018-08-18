Порошенко позволил "Укроборонпрома" не возвращать долги РФ

КИЕВ. 18 августа. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о защите деятельности предприятий "Укроборонпрома" от негативного воздействия юридических лиц государства-агрессора. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

"Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины "О внесении изменений в законы Украины для решения некоторых вопросов задолженности предприятий оборонно-промышленного комплекса - участников Государственного концерна "Укроборонпром" перед государством-агрессором и/или государством-оккупантом и обеспечения их стабильного развития", - сообщили в АП.

Законом вводится запрет на принудительное исполнение решений, в том числе на признание и исполнение решений иностранных судов, о взыскании задолженности по обязательствам, где кредитором (взыскателем) является юридическое лицо государства-агрессора и/или государства-оккупанта или юридическое лицо с иностранными инвестициями или иностранное предприятие государства-агрессора и/или государства-оккупанта, а должником - предприятие оборонно-промышленного комплекса, внесенное в перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

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Документ также предусматривает остановку (на период действия обстоятельств, связанных с задолженностью предприятий оборонно-промышленного комплекса перед юридическими лицами государства-агрессора и/или государства оккупанта) уже открытых и запрет открытия новых исполнительных производств и мер принудительного исполнения решений о взыскании задолженности с предприятия оборонно-промышленного комплекса в пользу юридического лица государства-агрессора и/или государства-оккупанта или юридического лица с иностранными инвестициями или иностранного предприятия государства-агресора и/или государства-оккупанта.

Законом вводится запрет на осуществление производства по делу о банкротстве предприятий оборонно-промышленного комплекса по заявлениям юридического лица государства-агрессора и/или государства-оккупанта или юридического лица с иностранными инвестициями или иностранного предприятия государства-агрессора и/или государства-оккупанта.

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Указанные ограничения распространяются в том числе на обязательства, в которых была проведена замена стороны (кредитора, заявителя) или уступка права требования, в результате которой такое право перешло к третьим лицам, однако в первую очередь такой долг возник именно в отношении юридического лица государства-агрессора и/или государства-оккупанта или юридического лица с иностранными инвестициями или иностранного предприятия государства-агрессора и/или государства-оккупанта.