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Суббота, 18 августа 2018, 14:33 • Ярослава Майструк • 10965
Застрявшего мужчину в Киеве вырезали из железного забора бензорезом
КИЕВ. 18 августа. УНН. В субботу утром на территории Оболонского района в Киеве на металлическом заборе застрял мужчина. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Киеве.
ЧП произошло на улице Маршала Малиновского, 4 Б.
Прибывшие на место происшествия по вызову спасатели выяснили, что во дворе 9-этажного жилого дома при попытке перелезть металлический забор застрял мужчина 1976 года рождения.
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"Спасатели с помощью бензореза и шанцевого инструмента освободили мужчину из забора и передали работникам медицинской службы", - рассказали в столичном управлении ГСЧС.
Источник: УНН