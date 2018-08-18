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Застрявшего мужчину в Киеве вырезали из железного забора бензорезом

Застрявшего мужчину в Киеве вырезали из железного забора бензорезом

КИЕВ. 18 августа. УНН. В субботу утром на территории Оболонского района в Киеве на металлическом заборе застрял мужчина. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Киеве.

ЧП произошло на улице Маршала Малиновского, 4 Б.

Прибывшие на место происшествия по вызову спасатели выяснили, что во дворе 9-этажного жилого дома при попытке перелезть металлический забор застрял мужчина 1976 года рождения.

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"Спасатели с помощью бензореза и шанцевого инструмента освободили мужчину из забора и передали работникам медицинской службы", - рассказали в столичном управлении ГСЧС.

Источник: УНН
Теги: Киев, ЧП
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