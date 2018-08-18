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ФК "Львов" пополнился игроком клуба четвертого дивизиона Бразилии

ФК "Львов" пополнился игроком клуба четвертого дивизиона Бразилии

КИЕВ. 18 августа. УНН. Состав ФК "Львов" пополнил бразильский полузащитник Жонатан, который стал очередным уже 8-м бразильским футболистом клуба, сообщает УНН со ссылкой на сайт команды.

Так, 26-летний опорный хавбек заключил 4-летнее соглашение со львовским клубом. Новичок будет играть за "сине-золотых львов" под 30-м номером.

Спортсмен имеет опыт выступлений за "Коринтианс" (2009-2011), "Гуаратингета" (2012-2013), "Икаса" (2014), "Итуано" (2015-2016) и "Крисиума" (2017).

Отметим, что последним клубом Жонатана Да Силвы Лимы был "Новоризонтино", который представляет четвертую по силе бразильскую лигу.

Напомним, ФК "Львов" получил нового главного наставника.

Источник: УНН
Теги: футбол
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