Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 18 августа 2018 23:14
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Единое авиапространство с ЕС: МИД не согласовало документы
Единое авиапространство с ЕС: МИД не согласовало документы
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
9645
Версия для печати

Порошенко передал Эрдогану личное послание

Порошенко передал Эрдогану личное послание

Реджеп Тайип Эрдоган и Петр Порошенко

КИЕВ. 18 августа. УНН. Президент Украины Петр Порошенко передал через лидера крымскотатарского народа Мустафу Джемилева турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану на съезд правящей партии Турции AKP личное послание. Об этом в субботу сообщил народный депутат, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает УНН.

"Президент Украины Петро Порошенко в качестве собственного представителя для участия в работе VI съезда AKP направил Уполномоченного Президента Украины по делам крымскотатарского народа, народного депутата Украины, лидера крымскотатарского народа Мустафу Джемилева. Известно, что в Анкаре Мустафа Джемилев также вручил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану личное послание Президента Украины Петра Порошенко", - сообщил Чубаров.

Напомним, Чубаров сообщил, что крымского колаборанта Руслана Бальбека, который прибыл в Анкару в составе российской делегации, приглашенной на съезд правящей партии Турции AKP, не пустили на это мероприятие.

Источник: УНН
Теги: Украина, Турция, Реджеп Эрдоган, Петр Порошенко
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.