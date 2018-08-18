Порошенко передал Эрдогану личное послание
Реджеп Тайип Эрдоган и Петр Порошенко
КИЕВ. 18 августа. УНН. Президент Украины Петр Порошенко передал через лидера крымскотатарского народа Мустафу Джемилева турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану на съезд правящей партии Турции AKP личное послание. Об этом в субботу сообщил народный депутат, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает УНН.
"Президент Украины Петро Порошенко в качестве собственного представителя для участия в работе VI съезда AKP направил Уполномоченного Президента Украины по делам крымскотатарского народа, народного депутата Украины, лидера крымскотатарского народа Мустафу Джемилева. Известно, что в Анкаре Мустафа Джемилев также вручил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану личное послание Президента Украины Петра Порошенко", - сообщил Чубаров.
Напомним, Чубаров сообщил, что крымского колаборанта Руслана Бальбека, который прибыл в Анкару в составе российской делегации, приглашенной на съезд правящей партии Турции AKP, не пустили на это мероприятие.