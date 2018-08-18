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Боевики пытками выбили из Асеева "признание в шпионаже" - Геращенко

Боевики пытками выбили из Асеева "признание в шпионаже" - Геращенко

КИЕВ. 18 августа. УНН. "Признание в шпионаже" от журналиста Cтанислава Асеева было достигнуто боевиками в ОРДЛО с помощью пыток. Такое мнение на своей странице в Facebook выразила первый заместитель председателя Верховной Рады, участница минских переговоров по гуманитарным вопросам Ирина Геращенко, передает УНН.

"Боевики выбили из журналиста Станислава Асеева "признание в шпионаже". Этот ужас показали по российскому пропагандистскому ТВ. У меня нет никаких сомнений, что эти "признания" выбивались под пытками. Станислава содержат в полной изоляции, к нему не допускают родственников, ОБСЕ, МККК, и даже не в Донецком СИЗО, а в созданном концлагере на бывшем заводе", - написала она.

Геращенко также добавила, что на следующем заседании трехсторонней контактной группы по Донбассу, которое состоится 21-22 августа, украинская сторона будет требовать допуска к украинскому журналисту координатора ОБСЕ в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Тони Фриша.

"В Минске мы обратим внимание россиян на действия их подопечных из ОРДЛО, которые пытают журналиста. И требовать немедленного допуска к Стасу координатора ОБСЕ Тони Фриша", - подчеркнула Геращенко.

Она добавила, что Асеев внесен в списки на обмен, однако освобождение заложников заблокировано.

"... впечатление, что Кремль не собирается пока никого отпускать, ни полуживого Олега Сенцова, ни морально подавленного Стаса, ни из тюрем РФ, ни с оккупированных территорий", - резюмировала Геращенко.

Напомним, украинского журналиста, блорега Станислава Асеева более года удерживают в плену боевики в ОРДЛО.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, заложники, Геращенко
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