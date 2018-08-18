Похороны 19 жертв обрушения моста прошли в Генуе

КИЕВ. 18 августа. УНН. Похоронные церемонии для 19 из уже 42 погибших в результате обрушения автомобильного моста в Генуе на севере Италии состоялись в субботу в городе, передает УНН.

В первом ряду на церемонии присутствовал президент Италии Серджио Маттарелла и премьер страны Джузеппе Конте.

Церемонию вел архиепископ Генуи, кардинал Анджело Баньяско. Он отметил, что трагедия "стала причиной раскола в сердце Генуи. Глубокой раной".

Похороны, которые проводили на государственном уровне, сопровождались звоном церковных колоколов в начале церемонии. Магазины в городе были закрыты. Работу прекратил и местный порт.

Напомним, 14 августа в Генуе на севере Италии обрушился длинный пролет моста, по которому проходит скоростная трасса A10 (Генуя - Савона, европейский маршрут Е80). В момент происшествия на нем находилось более 30 легковых автомобилей и три грузовика.

Префектура города Генуя информировала Генеральное консульство Украины в Милане об отсутствии граждан Украины среди погибших в результате обрушения моста Моранди, произошедшего 14 августа, но сообщила, что двое украинцев пострадали.