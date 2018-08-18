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Путин вылетел в Берлин на встречу с Меркель

Путин вылетел в Берлин на встречу с Меркель

КИЕВ. 18 августа. УНН. Президент России Владимир Путин вылетел из аэропорта Грац-Талерхоф в Австрии в Берлин на встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщает Oе24, передает УНН.

"Президент России Владимир Путин покинул австрийскую землю после краткого визита на свадьбу министра иностранных дел Карин Кнайсль (FPÖ) в субботу. В 16:23 (по местному времени - ред.) самолет с Путиным на борту взлетел из аэропорта Грац-Талерхоф. Путин отправляется в Берлин, где вечером встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель", - отметило издание.

Как и в случае с приездом Путина в полдень, пишет издание, аэропорт усилено охраняли, вход в него был заблокирован полицией на время прибытия кортежа Путина с места свадьбы. 

Напомним, Путин опоздал на свадьбу главы МИД Австрии.

Источник: УНН
Теги: Владимир Путин
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