Путин вылетел в Берлин на встречу с Меркель

КИЕВ. 18 августа. УНН. Президент России Владимир Путин вылетел из аэропорта Грац-Талерхоф в Австрии в Берлин на встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщает Oе24, передает УНН.

"Президент России Владимир Путин покинул австрийскую землю после краткого визита на свадьбу министра иностранных дел Карин Кнайсль (FPÖ) в субботу. В 16:23 (по местному времени - ред.) самолет с Путиным на борту взлетел из аэропорта Грац-Талерхоф. Путин отправляется в Берлин, где вечером встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель", - отметило издание.

Как и в случае с приездом Путина в полдень, пишет издание, аэропорт усилено охраняли, вход в него был заблокирован полицией на время прибытия кортежа Путина с места свадьбы.

Напомним, Путин опоздал на свадьбу главы МИД Австрии.